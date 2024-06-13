أزمة الكهرباء ومنصب رئيس البرلمان في نشرة الظهيرة على السومرية

=إثر الانشقاقات الاخيرة.. ترجيحات باختيار أحد الشخصيات المرشحة لمنصب رئيس البرلمان بعد عطلة عيد الاضحى= ازمة الكهرباء تشعل فتيل الاحتجاجات.. تظاهرات وسط وجنوب البلاد.. ووزير الكهرباء ينهي تكليف مديرين في بغداد والنجف= حريق هائل في مصفاة نفطية ببلدة الكوير في اربيل.. السنة اللهب تمتد للصهاريج الناقلة وانباء عن وقوع ضحايا= مع مساعي ايجاد هدنة.. القصف الصهيوني يتجدد على احياء متفرقة في غزة.. والاهالي يشيعون عددا جديدا من الشهداء