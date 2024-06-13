في نشرة السومرية.. جدل الانتخابات المبكرة واقتراع كردستان وتزوير عقارات الفلوجة

= اشتعال الجدل بشأن الانتخابات المبكرة.. انقسام الموقف بين الاطار التنسيقي.. ونواب يعدونها ارباكا للمشهد السياسي.= المفوضية تمدد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات كردستان.. ولا بوادر اتفاق لانهاء ازمة حكومة كركوك.= تفكيك شبكة تزوير استولت على عقارات بالفلوجة.. ومطالبات بتشكيل غرفة عمليات لكشف الفساد في الديوانية.= حكم بالإعدام بحق عشرات المتاجرين دوليا بالمخدرات.. وحملة اعتقالات تطال اربعة واربعين مبتزا بتسع محافظات.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر