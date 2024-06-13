انقسام داخل الاطار التنسيقي بشأن دعوة اجراء الانتخابات

اثارت الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي حالة من الانقسام بين قوى الاطار التنسيقي .. فبينما تعتبر الاطراف الداعية لها بأنها التزام على الحكومة في برنامجها, يبرر اخرون رفضهم بمساعي الحفاظ على حالة الاستقرار واستكمال المشاريع الحكومية.التفاصيل كاملة في هذا التقرير