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تحذير نيابي من تدخل الأحزاب السياسية باختيار السفراء: مؤشر خطير
خاص السومرية
2024-06-14 | 11:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,006 مشاهدة
حذر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حيدر السلامي، اليوم الجمعة، من خطورة تدخل الأحزاب السياسية باختيار السفراء، فيما بين ان الكتل تنظر الى علاقتها مع الدول الخارجية وليس دولة بدولة.
وقال السلامي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "ملف السفراء في العراق أصبح معقد جداً ووزارة الخارجية تعاني من نقص في السفراء والتمثيل في البلدان الأخرى"، مشيرا الى ان "تمثيل العراق في اغلب الدول يتم عن طريق القائم بالأعمال وليس السفير لان اغلبهم تقاعدوا ولا توجد إرادة حقيقية لاختيار او اختبار سفراء جدد".
وأضاف، انه "يفترض اختيار السفراء يكون على أساس المهنية، والتدرج في السلك الدبلوماسي، ومن داخل وزارة الخارجية لكن القانون الموجود حاليا يسمح بـ 75% من الوزارة وباقي النسبة من خارج السلك الدبلوماسي".
واكد السلامي، ان "هذا القانون وضع لكي تمرر الأحزاب السياسية مرشحيها وهناك مخالفات واضحة فيه لأنه يناصف الوزارة بالنسبة ويصل الى 50%، وحتى بنسبة الوزارة توجد ضغوطات وتدخلات لأنها توزع حسب نسب المكونات وبالتالي سنشهد اشخاص غير مناسبين في هذه المناصب".
وحذر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، من "تدخل الأحزاب السياسية في اختيار السفراء، لأنه مؤشر خطير"، موضحا ان "الأحزاب تنظر الى علاقتها مع الدولة الخارجية وليس دولة بدولة، ونتمنى ان يستوعبوا هذا الامر لان التعويل على الخارج هو مضر بمصلحة البلد وسيادته".
وتابع، انه "نأمل ان تكون هناك عملية حقيقة لاختيار السفراء لان السفير يمثل البلد وليس الأحزاب"، مبينا ان "الحكومة الحالية شكلت لجنة لاختيار السفراء من وزارة الخارجية والعلاقات الخارجية النيابية لديها عضو مراقب في هذه اللجنة".
واختتم السلامي، بأنه "نحتاج الى تسمية سفراء جدد، وبعد انتهاء قائمة وزارة الخارجية ستقوم الكتل السياسية باختيار سفراءها".
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