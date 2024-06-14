في نشرة السومرية.. رئاسة البرلمان وملف الكهرباء وحرارة الصيف

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الجمعة، 14 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





= الاعرجي يتوقع حصول تقارب بين المالكي والسيد الصدر خلال مرحلة الانتخابات



=ارتفاع درجات الحرارة تكشف زيف الكهرباء .. حلول مؤجلة ومخاوف من غضب شعبي



= أولى محطات مناسك الحج .. الحجيج يتوافدون إلى منى لقضاء يوم التروية



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=العيساوي يقترب من تولي منصب رئيس البرلمان بعد الانشقاقات الاخيرة داخل تقدم= الاعرجي يتوقع حصول تقارب بين المالكي والسيد الصدر خلال مرحلة الانتخابات=ارتفاع درجات الحرارة تكشف زيف الكهرباء .. حلول مؤجلة ومخاوف من غضب شعبي= أولى محطات مناسك الحج .. الحجيج يتوافدون إلى منى لقضاء يوم الترويةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا