الحجاج فوق عرفات واحتجاجات شعبية على تردي الكهرباء في نشرة الظهيرة على السومرية

= حجاج بيت الله يقفون عند صعيد عرفات لأداء ركن الحج الاعظم.. ويستعدون للتوجه نحو مزدلفة= صدور أوامر قبضٍ واستقدام بحق مسؤولين في بلدية السماوة بتهم الفساد.. والديوانية تطالب بحملة على غرار المثنى= بعد اجرائها جولات ميدانية.. لجنة الامن تشخص خللا في أرزاق المقاتلين، وتطالب بالتحقيق برداءة المواد وسوء التجهيز=مع تجدد أزمة الطاقة.. موجة احتجاجات شعبية تجتاح عددا من المناطق.. وانتقادات لاذعة لكثرة الوعود الحكومية