في نشرة السومرية.. الحجيج يؤدون طواف الافاضة وملف القوانين المعطلة

السومرية نيوز – خاص



إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الاحد، 16 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.







*غياب الرقابة يحول ارصفة الشوارع الى ساحات للجزر العشوائي.. ومطالبات بإجراءات رادعة



*لأسباب سياسية وفنية.. أكثر من مئة قانون معطل.. والبرلمان يسعى لتمرير قانون الملاك



*تتجاوز الخمسين درجة.. الانواء الجوية تنصح بالتزام المنازل.. والبصرة تتصدر درجات الحرارة في العالم

*بعد رمي جمرة العقبة.. الحجيج يؤدون طواف الافاضة.. والرياض تحصي اعدادهم*غياب الرقابة يحول ارصفة الشوارع الى ساحات للجزر العشوائي.. ومطالبات بإجراءات رادعة*لأسباب سياسية وفنية.. أكثر من مئة قانون معطل.. والبرلمان يسعى لتمرير قانون الملاك*تتجاوز الخمسين درجة.. الانواء الجوية تنصح بالتزام المنازل.. والبصرة تتصدر درجات الحرارة في العالم