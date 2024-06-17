شكوك بتكلفة انبوب "البصرة - عقبة" وتوصية بإخضاعه لدراسة اقتصادية - جيوسياسية

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشروع انبوب نفط البصرة - حديثة – العقبة، يجب ان يخضع قرار انشاءه لنتائج دراسة اقتصادية – جيوسياسية"، مبينا ان "الدراسة الاقتصادية تتناول الارباح التي من الممكن ان يحققها المشروع، وهل سوف يخدم العراق، وهل ستكون محطة حديثة لضخ النفط الخام محطة مركزية بامكانها دفع النفط باتجاهات متعددة نحو تركيا او البحر المتوسط على ميناء بانياس بالاضافة الى ميناء العقبة".وتساءل "هل بامكان الخط ان يوفر امكانية تصديرية اضافية للعراق، وهل ستكون مثل هذه الامكانية ضمن خطط وزارة النفط وستراتيجياتها"، مشددا على ضرورة "تناول قضايا التمويل وكلفة انشاء هذا الخط التي تحول عليه الكثير من الشبهات وعن عائدية الانبوب لاحقا وغيرها من القضايا التعاقدية".وذكر ان "الدراسة الجيوسياسية تتناول الابعاد الامنية في المنطقة ومستقبل تصدير النفط عبر الخليج العربي، وايضا توسعة العلاقات مع الاردن، وستراتيجات العراق في مجالات النقل ومنها نقل النفط والغاز وعقد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة مع دول المنطقة وحتى ضمان المصالح المشتركة"، لافتا الى ان "جميع هذه المحددات قد تضع لنا ترجيح مناسب في امكانية انشاء خط لنقل النفط والغاز من عدمه".وشدد على "ضرورة الحفاظ على كلف معقولة للانشاء والحفاظ على المصالح والاموال العراقية في حق ملكية الخط مستقبلا ووضع خطة لتطوير الخط ليشمل مسارات تصدير اضافية نحو البحر المتوسط عبر الاراضي السورية واخرى باتجاه الاراضي التركية".