أزمة الكهرباء المتفاقمة تزيد من احتمالية الاحتجاجات الشعبية

تراجع ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية دفعت المواطنين في اغلب المحافظات الى الخروج احتجاجا على ازمة امتدت لسنوات رغم كثرة الوعود الحكوميةما هي الحلول السريعة التي يمكنها إنهاء أزمة الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟التفاصيل في هذا التقرير من السومرية