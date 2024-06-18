نشرة السومرية.. العراقيون يقضون عيدهم بلا كهرباء وترجيحات بانشقاقات جديدة حول رئاسة البرلمان

= ترجيحات نيابية بمزيد من الانشقاقات السياسية حول اختيار رئيس البرلمان .. واتفاق جديد لعقد مجلس محافظة كركوك بعد عطلة العيد= تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة..العراقيون يقضون عيدهم بلا كهرباء ..ومطالبات بحلول عاجلة وسريعة= ضبط اطنان من الادوية المنتهية الصلاحية في بغداد ,, والاطاحة بمصري قتل اربعة عمال مصريين في البصرة= مظاهر العيد تغيب عن غزة .. عدوان صهيوني متواصل على القطاع .. واحتجاجات للمستوطنين في القدس ضد حكومة نتنياهوشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر