تقدم: الإطار التنسيقي هو القادر على انهاء جدلية رئاسة البرلمان

وقال الجميلي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "انشقاقات حزب تقدم الأخيرة أسهمت بتقويته "، مؤكدا ان "حزب تقدم سيعلن عن مفاجأة سارة قريبا ".واضاف: "الراية البرتقالية" هي التي ستوحد المكون السني والحلبوسي "اخ كبير" ويتشاور معنا بكل صغيرة وكبيرة"، مشيرا الى ان "نواب حزب تقدم يبلغ 34 نائبا حاليا".وأوضح الجميلي ان "نوابا من كتل اخرى سينضمون لحزب تقدم قريبا "، مبينا انه "منحنا جميع القوى السنية مناصب وفق استحقاقاتها".ولفت الى انه "لن يكون هناك رئيس برلمان دون مباركة الحلبوسي "، موضحا ان "الإطار التنسيقي هو القادر على انهاء جدلية رئاسة البرلمان ".