ادراج فصيل عراقي على قائمة الارهاب يتزامن مع تصريحات مماثلة لمرشحة السفارة الامريكية

ادراج وزارة الخارجية الأميركية، احد الفصائل العراقية على قائمة الإرهاب جاء بعد ايام على تصريحات المرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد تريسي آن جاكوبسون التي اعتبرت فيها التهديد الرئيسي للعراق مصدره الفصائل المتحالفة مع إيران،، فيما طالب البعض بموقف حكومي موحد.التفاصيل في التقرير أعلاه