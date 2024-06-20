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300 ألف لاجئ في العراق والملايين من أبنائه في الخارج.. بيانات بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"
خاص السومرية
2024-06-20 | 05:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,616 مشاهدة
السومرية نيوز-خاص
يحتفل العالم في 20 حزيران من كل عام، والذي يوافق اليوم الخميس، باليوم العالمي للاجئين، والذي يتم تخصيصه لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتقديم العون لهم من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة، تستعرض السومرية نيوز، مجموعة حقائق وأرقام عن كل ما يخص اللاجئين والهجرة من وإلى العراق، بالاعتماد على البيانات المفتوحة والمنصات العالمية المختصة.
*العراقيون الـ16 عالميًا بالهجرة للخارج
عند الحديث عن عدد اللاجئين العراقيين، تتضارب الأرقام ولاتوجد ارقام رسمية واضحة عن عدد المهاجرين او اللاجئين العراقيين الى الخارج، حيث تتراوح الأرقام بين 2 الى 5 ملايين مهاجر عراقي، على طوال الأزمنة السابقة منذ حرب الثمانينات وحتى الان، حيث تشير التقديرات الى وجود حوالي مليوني مهاجر قبل سقوط النظام السابق في 2003، و3 ملايين مهاجر بعد السقوط.
الا ان احدى المنصات المختصة بمتابعة اللاجئين، تشير الى مجيء العراق في المرتبة 16 عالميًا بعدد اللاجئين في الخارج وبواقع 1.8 مليون لاجئ عراقي، وتأتي سوريا بالمرتبة الأولى عالميا بعدد اللاجئين المهاجرين الى الخارج بأكثر من 13 مليون لاجئ، كما يأتي العراق بالمرتبة السادسة عربيًا.
وكان معظم المواطنين العراقيين يهاجرون إلى البلدان المجاورة، مثل الأردن وسوريا ولبنان وإيران، وفي السنوات التالية، اتجهت الهجرة الخارجية نحو تركيا ودول خارج المنطقة، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، بالإضافة إلى الدول الأوروبية مثل ألمانيا واليونان وفنلندا.
العراق يستضيف اكثر من 300 الف لاجئ
ومن الملفت للنظر، ان معظم البلدان الطاردة لابنائها، هي مستضيفة جيدة للاجئين من الخارج ايضا، حيث يبلغ عدد مايستضيفه العراق من لاجئين، اكثر من 320 الف لاجئ وطالب لجوء، 85% منهم، سوريين، كما يضم العراق اكثر من مليون نازح داخلي لايستطيعون العودة الى مناطقهم بعد.
وعن معدل صافي الهجرة، وهو الذي يحسب الفارق بين عدد المهاجرين والداخلين لبلد معين خلال عام واحد، تشير البيانات الى ان معدل الهجرة الحالي في العراق يبلغ 0.31 لكل الف نسمة، مايعني ان حوالي 13 الف عراقي يهاجر الى الخارج سنويًا.
وعالميا يوجد هناك اكثر من 117 مليون نازح قسرًا، معظمهم داخليًا، ومن بينهم حوالي 38 مليون لاجئ دولي، يشكل الأطفال نسبة كبيرة منهم حيث يشكلون اكثر من 40% من هذا الرقم.
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