أزمة الكهرباء وكرسي البرلمان وشبهات عمل "سويتج" في نشرة الظهيرة على السومرية

=في ملف رئاسة البرلمان.. غياب التوافق يعقد المشهد من جديد.. والحلول منعدمة رغم كثافة الحوارات=قوى كركوك تستعد لاجتماع رابع مع السوداني لحسم تشكيل الحكومة المحلية.. وسيناريو اعادة الانتخابات على طاولة النقاش=أزمة الكهرباء تتفاقم بالتزامن مع موجة الحر.. انهيار حاد في المنظومة الوطنية وتحذيرات من الغليان الشعبي=شبهات تحوم حول عمل شركة "سويج" للدفع الالكتروني.. تكلفة باهظة بعمليات التحويل تقابلها رداءة في الخدمة=أهالي حي القادسية يطالبون بإيقاف مشروع بناء الجسر الجديد.. ومناطق الموصل تشكو من التمييز بحملات الاعمار