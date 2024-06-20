نشرة السومرية.. الصواريخ تتطاير بعد انفجار مستودع وغضب لفشل الحكومة باحتواء أزمة الكهرباء

= انفجار مستودع اسلحة على الحدود العراقية السورية.. واستهداف أوكار لداعش بضربة جوية في كركوك.= الضبابية تخيم على مشهد انتخاب رئيس البرلمان.. وازمة المناصب تعرقل تشكيل حكومة كركوك المحلية.= الموارد تطمئن بشأن الموقف المائي وتغطية الخطة الزراعية.. وتكشف عن تفاهمات مع دول المنبع.= غدا.. سبع محافظات تسجل نصف درجة الغليان.. وغضب على الفشل الحكومي في احتواء أزمة الكهرباء.= الإطاحة برئيس واعضاء لجنة التنفيذ في مصفى بيجي.. ومطالبات بمراقبة عمل شركة "سويج" للدفع الالكتروني.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر