الكشف عن عشرات الإصابات بالسلالة الجديدة من كورونا في الدنمارك

وقال المعهد المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في الدنمارك، في تقرير، إن الحالات رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14 تشرين الثاني و19 كانون الأول.وقامت الدنمارك، الرائدة على مستوى العالم في مجال تسلسل الجينوم، بتحليل المواد الجينية في 7805 عينات إيجابية خلال هذه الفترة، ما يعني أن السلالة الجديدة وجدت في 0.4 بالمئة من حالات الإصابة.وقال المعهد إن النسبة يمكن أن تتغير، لآنه لم يجر تحليل سوى لنسبة 13.5 بالمئة فقط من الحالات الإيجابية حتى الآن.وعلقت الدنمارك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من وإلى بريطانيا، حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس، التي يعتقد أنها أسرع في الانتشار من السلالات السابقة.