بعد انفجار كبير.. تفعيل حالة الطوارئ في ولاية امريكية

وذكرت وسائل إعلام ان " أميركا فعلت حالة الطوارئ في ناشفيل من قبل مصالح الإطفاء بعد حادث الانفجار".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن انفجار قوي لسيارة وسط مدينة ناشفيل".وذكرت الوسائل ان" انفجارا قويا هز في ساعات باكرة من اليوم وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن".وأكد مكتب إدارة الطوارئ لوسائل الإعلام أن حافلة منزل متنقل متروكة في وسط المدينة انفجرت ، ما ألحق ضررا بعدد من المباني في الحي".