الاتحاد الأوروبي يبدأ الاثنين إجراءات التوقيع على اتفاق ما بعد "بريكست"

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن دبلوماسي أوروبي أن رد فعل سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على النسخة غير النهائية من الاتفاق كان عاديا. وأضاف: "لم تكن هناك فرحة كبيرة، لأن الطلاق ليس خبرا سارا".وأوضح الدبلوماسي أن "الاتفاق الواقع في 1200 صفحة سيخضع للتدقيق بحلول الاثنين، لتحديد ما إذا كان ينطوي على مسائل خفية يمكن أن تثير مشاكل".ومن المقرر أن يجتمع السفراء مجددا الإثنين لإطلاق إجراءات التوقيع على الاتفاق من قبل الدول الأعضاء، تمهيدا للمصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي.ويتعين على الدول الأعضاء الموافقة على النص والتوقيع عليه مساء الثلاثاء أو الأربعاء، كي يتسنى نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، ما يتيح دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021.