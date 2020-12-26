مصر.. مصرع وإصابة 12 شخصاً في حريق داخل مستشفى مخصص لمرضى كورونا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا بمدينة العبور.وشهد مستشفى الأمل بمدينة العبور في محافظة القليوبية، والمخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، حريقا بقسم العناية المركزة ، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.وبمساعدة سيارات الإطفاء تمت السيطرة وإطفاء الحريق وجرى إخلاء عدد من المرضي.