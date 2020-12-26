قائد إيراني يدعو قواته إلى "اليقظة": جاهزون للدفاع عن أمننا القومي

وذكر تنغسيري، خلال زيارة لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى المتنازع عليهما مع الإمارات بمياه الخليج، أن الهدف من تفقد الجزيرتين هو "الاطلاع على جهوزية القوات الإيرانية والتأكد من القدرات القتالية والاستعدادات".وأضاف، أن "قواتنا ومنظوماتنا الدفاعية والمعدات العسكرية على المستوى المطلوب وعلى أتم الاستعداد للدفاع عن حدودنا البحرية والمصالح القومية الإيرانية"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على القدرات القتالية والإشراف الاستخباراتي للقوات الإيرانية في مياه الخليج".