إيران: عدد المتورطين في اغتيال سليماني والمهندس بلغ 48 شخصاً

وقال حسين أمير عبد اللهيان، وهو نائب رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، وممثل سليماني سابقا في وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحافي: ”زاد عدد المتهمين الرئيسين والعملاء للأمريكان في قضية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس من 45 إلى 48 شخصا“.وأضاف عبد اللهيان، أنه "تم التواصل مع ست دول للتعامل قضائيا مع الجناة والمتورطين في قضية اغتيال سليماني والمهندس“.ولم يكشف المسؤول الإيراني تفاصيل عن هوية المعتقلين والدول التي ينتمون إليها.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في الثالث من كانون الثاني، اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بطائرة مسيرة عند خروجهما في موكب من مطار بغداد الدولي.