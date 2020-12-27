316 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30501، ليصل إلى مستوى 2288345 حالة.وسبق أن سجلت المملكة المتحدة يوم 23 ديسمبر 39237 حالة، وفي 24 ديسمبر 39036، وفي 25 ديسمبر 32725، وفي 26 ديسمبر 34693.كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 316 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70752 متوفيا.