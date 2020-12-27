وزراء خارجية دول مجلس التعاون يؤكدون ضرورة رأب "الصدع الخليجي"

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع افتراضي لهم اليوم الأحد، ضرورة رأب الصدع بين الدول العربية في الخليج وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.





وأجرى وزراء خارجة دول المجلس، اجتماعا برئاسة وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عبر الاتصال المرئي للتحضير للقمة الخليجية الـ41 المزمع عقدها في الرياض، يوم 5 يناير.



وأعرب الزياني، حسبما نقلته وكالة "بنا" البحرينية الرسمية، عن "الثقة التامة في القيادة السعودية ودورها الرئيسي المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقا لأهدافنا في المستقبل في ظل ما يجمعنا من وشائج وروابط، والتزامات يمليها علينا جميعا النظام الأساسي لمجلس التعاون والمواثيق والعهود والاتفاقات المبرمة بين دول المجلس، حماية لمصالح دولنا وشعوبها".