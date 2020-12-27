نصر الله: أميركا وإسرائيل والسعودية شركاء باغتيال سليماني والمهندس

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الاحد، الى التعامل مع الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الاميركي دونالد ترامب بـ"حذر وانتباه"، معتبراً أن أميركا وإسرائيل والسعودية شركاء في اغتيال القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

وقال نصر الله بحسب قناة "الميادين"، إنه "مع شخصية من نوع ترامب فيها جنون العظمة وفي حالة غضب لا يمكن توقع شيء".



وأضاف "كل ما قيل حتى الآن حول ما يمكن أن يقدم عليه ترامب في أيامه الأخيرة ما يزال قيد التحليلات"، مشدداً بالقول "يجب أن نتعامل مع الفترة المتبقية من ولاية ترامب بحذر وانتباه".

ولفت الى أن "معطياتنا أن السعودية تحرّض على اغتيالي منذ وقت طويل وبالحد الأدنى منذ الحرب على اليمن"، معتبراً أن "أميركا وإسرائيل والسعودية شركاء في جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس".

وتابع أن "الشهيد سليماني كان رجل استراتيجياً وتخطيط ورجل ميدان وتكتيك في آن واحد"، مشيراً إلى أن "الشهيد المهندس كان شريكاً أساسياً في صنع الانتصارين على الاحتلال الأميركي وداعش".



