ارتفاع الإصابات بكورونا في بريطانيا إلى 2.3 مليون

وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 2.3 مليون حتى الـ07.30 صباح اليوم الاثنين بتوقيت لندن، حسب ما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد 70.860 وفاة.



