رصد ارتفاع ملموس للوفيات بكورونا في دولة أوروبية

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8585 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2056277.وتشهد إيطاليا استقرارا نسبيا للإصابات الجديدة بالفيروس، حيث سبق أن سجلت البلاد يوم 26 ديسمبر 10407 حالات، وفي 27 ديسمبر 8913.كما أضافت الوزارة أنها رصدت 445 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 72370 متوفيا.