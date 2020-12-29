خلال 24 ساعة.. إيران تسجل 6108 إصابات جديدة بكورونا

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في إيران إلى مليون و212481 شخصا، أما الوفيات فبلغت 54946 حالة.وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 969408 أشخاص، مضيفة أن 5128 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.وقالت وزارة الصحة إن 7 ملايين و513 ألفا و534 شخصا خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بفیروس كورونا في كافة أنحاء البلاد حتی الآن.