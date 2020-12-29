مع انتشار السلالة المتحورة.. رقم مفزع لمصابي كورونا في بريطانيا

ويأتي هذا الارتفاع الذي يوصف بالمقلق، بينما حث عدد من العلماء، السلطات البريطانية، على توسيع رقعة الإغلاق المشدد في البلاد، لكي يشملها بالكامل، في مسعى لاحتواء تفشي السلالة الجديدة.ومع هذه الزيادة التي سجلت رغم إغلاق جزء كبير من المملكة المتحدة أخيرا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى 2.382.865 منذ بداية تفشي الوباء، من بينها 71.567 وفاة.وكانت مناطق جنوب وشرق إنجلترا والعاصمة لندن قد أخضعت في وقت سابق من ديسمبر الجاري للمرحلة الرابعة من الإغلاق.