قاآني: الرد على اغتيال سليماني قد يأتي من الداخل الأمريكي

تصريحات قاآني جاءت خلال مراسم الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني، والتي اقيمت صباح الجمعة بجامعة طهران، وفقاً لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

ووصف قاآني، سليماني بأنه كان "ولائيا"، مفسرا الوصف بقوله: "كان الايمان بمقام الولاية السامي يشمل كل أركان حياته".ولفت إلى أن سليماني في آخر لقاء له مع الخامنئي حصل على 3 أوسمة، معلقا: "إنه كان بطلا للشعب الإيراني وكذلك بطلا للأمة الإسلامية وبطلا في هزيمة الاستكبار".وأشار قائد قوة القدس إلى أن سليماني "كان رجل ساحة المقاومة الشاملة" مستدركا: "لكنه بدأ المقاومة من داخله، فأي شخص يريد أن يدخل هذا الميدان فعليه أن ينتبه إلى أنه لا يمكن أن يكون من أهل المقاومة في الخارج إلا بعد أن يتمرن جيدا على المقاومة في داخله".