اشتباكات بين عدد من انصار ترامب والشرطة خارج مبنى الكونغرس

اندلعت اشتباكات بين عدد من انصار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاربعاء، والشرطة خارج مبنى الكونغرس، فيما اقتحم عدد منهم الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس.

وذكرت وسائل اعلامية ان "اشتباكات اندلعت بين عدد من انصار ترامب والشرطة خارج مبنى الكونغرس"، مبينة ان "عدد منهم اقتحموا الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس".

واضافت ان "الشرطة الاميركية تؤاكدتكد اختراق المبنى من قبل انصار ترامب"، لافتة الى ان "اوامر صدرت بإغلاق مجلسي الشيوخ والنواب".

واكدت ان "نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس غادر مبنى الكونغرس"، لافتة الى ان "عمدة واشنطن اعلن فرض حظر التجوال من السادسة عصرا حتى الـ6 من صباح الخميس".

وتابعت ان "شرطة واشنطن تطلب دعماً أمنياً إضافياً"، موضحة انه "تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند الكونغرس".

ودعا ترامب المتظاهرين الى "الحفاظ على سلمية التظاهر".