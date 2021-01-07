اعلنت شرطة ولاية واشنطن، الخميس، عن مقتل اربعة اشخاص في احداث الكونغرس.

وقالت الشرطة في بيان لها تابعته السومرية نيوز، ان "اربعة اشخاص قتلوا خلال عملية اقتحام انصار ترامب مبنى الكونغرس".



واضافت ان "ثلاثة منهم بسبب طوارئ طبية والرابع باطلاقات نارية".