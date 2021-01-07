ظريف: ترامب المحتال يملك سلطة لإطلاق حرب نووية

وقال ظريف، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، في إشارة إلى ترامب: "رئيس محتال سعى إلى الانتقام من شعبه كان يتصرف بشكل أسوأ بكثير تجاه شعبنا والآخرين على مدار السنوات الـ4 الماضية".وتابع وزير الخارجية الإيراني: "الأمر المزعج هو أن هذا الشخص يمتلك سلطة لإطلاق حرب نووية دون عوائق، وهذا مبعث قلق أمني لكامل المجتمع الدولي".