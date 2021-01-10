"طفرة كورونا" البريطانية تصل الى روسيا

وأكدت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، في حديث نقلته قناة "روسيا 1" اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة واحدة بالطفرة "البريطانية" للفيروس التاجي، خلال فحص المواطنين الروس العائدين من المملكة المتحدة.وسبق أن شددت الحكومة البريطانية في ديسمبر القيود المفروضة في العاصمة لندن وأجزاء واسعة من إنجلترا، بسبب رصد انتشار طفرة كورونا الجديدة التي تعد ذات قدرة أكبر على التفشي.وتم رصد إصابات بالطفرة الجديدة من الوباء منذ ذلك الحين في عشرات الدول.