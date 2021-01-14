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الصين تسجل أول حالة وفاة بكورونا منذ ثمانية أشهر

دوليات

2021-01-14 | 08:20
الصين تسجل أول حالة وفاة بكورونا منذ ثمانية أشهر
908 مشاهدة

أعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل أول حالة وفاة بكوفيد-19 على أراضيها منذ 8 أشهر، في وقت وصل فيه وفد من منظمة الصحة العالمية إلى ووهان للبحث عن مصدر الوباء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن حالة الوفاة سجلت في مقاطعة هوبي شمال البلاد، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، في حين أن آخر حالة وفاة بكورونا أعلنت عنها الصين كانت في مايو الماضي.

وبدأت الصين أمس الأربعاء بناء مركز طبي مركزي في منطقة شيجياتشوانغ بمقاطعة هوبي، حيث ظهرت حالات إصابة عنقودية بكوفيد-19، وفق وكالة "شينخوا"، كما فرضت السلطات إغلاقا عاما في عدد من مدن هذه المقاطعة بعد ظهور موجة ثانية من تفشي العدوى.

وكان التلفزيون الصيني أكد اليوم الخميس أن فريقا عالميا من العلماء تقوده منظمة الصحة العالمية وصل إلى مدينة ووهان، للتحقيق من أجل معرفة منشأ الجائحة.
 
وسيقضي الفريق شهرا تقريبا في المدينة التي تقع في وسط الصين، والتي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى أواخر عام 2019.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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