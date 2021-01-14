صحيفة إسرائيلية: سبب الغارات على دير الزور يعود للقلق من تطورات وضع العراق

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الخميس إلى أن الهجوم الأخير الذي أودى، حسب بيانات "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض بأرواح 57 شخصا على الأقل، يختلف عن سابقيه من حيث الحجم والأهداف.وفيما يلتزم المسؤولون الإسرائيليون الصمت إزاء الهجوم، نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى تأكيدها أن "القصف نفذ على خلفية تموضع إيران عند الحدود السورية-العراقية وتصعيد التوترات الإقليمية قبيل وصول إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة".وخلصت التقييمات الاستخباراتية، حسب التقرير، إلى أن "إيران تواجه صعوبات في ترسيخ تواجدها غربي دمشق، نظرا للغارات الجوية الإسرائيلية والعقوبات المفروضة عليها، ولذلك بادرت طهران إلى نقل قواتها إلى الحدود مع العراق، أي منطقة تخضع بالكامل لسيطرتها، حيث أقامت بنى تحتية لتنفيذ عمليات نقل القوات وتهريب الأسلحة بين العراق ولبنان".