تويتر: سننقل حسابات البيت الأبيض إلى إدارة بايدن لكن دون المتابعين

وقالت "تويتر" في بيان لها الخميس إنها ستسهل نقل حسابات البيت الأبيض المؤسسية، بما في ذلك @WhiteHouse و@POTUS و @VPو @FLOTUS و @PressSec، إلى أصحابها الجدد، مضيفة أن هذه الحسابات لن تحتفظ تلقائيا بالمتابعين من الإدارة السابقة.وكانت "تويتر بين أولى الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي التي حظرت الحسابات الشخصية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد قيام حشد من أنصاره باقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير الحالي.