قتلى وجرحى بزلزال قوته 6.2 درجة في إندونيسيا

وكان مركز الزلزال على بعد ستة كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب رويترز.وجاء في بيان وكالة التخفيف من أثر الكوارث أن آلاف السكان فروا من منازلهم بعد الزلزال.وأضاف البيان أن أضرارا بالغة لحقت بأحد الفنادق وبمكتب الحاكم.يذكر أنه في 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، وقع الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة حيث بلغت قوته 9.1 درجة، والذي نجم عنه موجة تسونامي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.