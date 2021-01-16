وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز حاجز 400 ألف

وحسب موقع "ورلد ميتر" المتخصص في رصد الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا؛ فقد بلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة اليوم السبت 24 مليونا و102 ألف و429 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 401 ألف و856.وتتصدر الولايات دول العالم في أعداد الإصابات والوفيات، يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض المقبل بإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، وصول عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى نصف مليون شخص في شباط المقبل.