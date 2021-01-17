احتجاجاً على قيود كورونا.. الآلاف يتظاهرون في أمستردام

وتجمع المتظاهرون أمام المعارض الفنية في متحف ريجكس ومتحف فان غوخ دون كمامات، حاملين لافتات كتب عليها "الحرية .. أوقفوا هذا الحصار" و"ماذا نريد .. الحرية!".وكانت السلطات قد رفضت طلبا لتنظيم المظاهرة في ميدان المتحف.ورفض المتظاهرون المغادرة عندما أمرتهم الشرطة بذلك، وألقى بعضهم المفرقعات باتجاه الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.وكانت الحكومة الهولندية أغلقت المدارس ومعظم المحلات التجارية في ديسمبر في محاولة لوقف زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومددت هذا الأسبوع الإغلاق ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.