"أسوشيتد برس": ترامب مزق وثائق رسمية بعد الاطلاع عليها

وأفادت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الأحد بأن ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 يناير لا يهتم كثيرا بالقانون الذي يلزم الرئيس بالحفاظ على كافة الوثائق الرسمية خلال فترة رئاسته ويعتاد أن يمزق الوثائق بعد الاطلاع عليها.وفي هذه الحالات، يضطر موظفون في أرشيف البيت الأبيض لقضاء ساعات على إعادة تجميع ما تم تمزيقه.ونقلت الوكالة عن المحلل السابق في أرشيف البيت الأبيض سلمون لارتي قوله: "طلبوا منه التوقف عن فعل ذلك، لكنه لم يرغب".وكشف لارتي أن أول وثيقة مزقها ترامب كانت رسالة من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشأن الإغلاق الحكومي.