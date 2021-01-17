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خلال 24 ساعة.. تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة بكورونا في دولة أوروبية

دوليات

2021-01-17 | 13:02
خلال 24 ساعة.. تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة بكورونا في دولة أوروبية
2,462 مشاهدة

سجلت بريطانيا 38598 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، في أدنى حصيلة إصابات بالفيروس منذ 27 ديسمبر 2020.

وسجلت 671 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من تأكيد الإصابة بالفيروس، بعد أن سجلت السبت 41346 إصابة و1295 وفاة.

وأعرب وزير الصحة البريطاني دومينيك راب عن أمل حكومته بأن تتمكن من تحقيق هدفها في طرح لقاحات فيروس كورونا، وأن تكون قادرة على النظر في تخفيف قيود الإغلاق بحلول مارس.

وقال: "ما نريد فعله هو الخروج من هذا الإغلاق بأسرع ما يمكن بحلول أوائل الربيع ونأمل بحلول شهر مارس.. سنكون في وضع يسمح لنا باتخاذ هذه القرارات".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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