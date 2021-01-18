تصاعد أعمدة الدخان قرب مبنى الكونغرس الأميركي وإغلاق واشنطن

ونشر صحفيون ووسائل إعلام في الولايات المتحدة مقطع فيديو وثق تصاعد دخان قرب مبنى الكابيتول بالعاصمة الأميركية واشنطن.وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أنه تم إغلاق العاصمة واشنطن، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها بسبب تهديد أمني خارجي.وبحسب المعلومات الأولية فقد تم إخلاء المشاركين في تدريبات حفل التنصيب على الجهة الغربية لمبنى الكونغرس.وظهر بوضوح كيفية تصاعد الدخان خلف مبنى بالقرب من الكابيتول، بعدما ذكرت شبكة "سي إن إن" أن أجهزة الإنذار في مبنى الكابيتول انطلقت لحث الموجودين على عدم المغادرة بسبب تهديد أمني خارجي.ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين قولهم إن إغلاق الكونغرس وإجلاء المشاركين في التدريبات على مراسم التنصيب كان بسبب حريق على بعد عدة مبان ولا يعتقد أنه يمثل تهديدا.ولاحقاً، أفادت السلطات الأمريكية بنه لا يوجد خطر أمني جراء الحريق الذي اندلع قرب مبنى الكابيتول.