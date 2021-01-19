روسيا تؤكد أن لقاحها الثاني ضد كورونا فعال بنسبة 100%

وقالت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، إن "التجارب السريرية أثبتت فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100 بالمئة".وفي نوفمبر الماضي، بدأت روسيا التجارب الجماعية على لقاحها الثاني "إبيفاك كورونا"، الذي يجري تطويره من قبل معهد "فيكتور" في منطقة سيبيريا.وقالت موسكو إن لقاحها المعتمد الآخر "سبوتنيك في"، فعال بنسبة 92 بالمئة في الحماية الناس من الوباء، وفقا لنتائج أولية.وبدأ عدد كبير من دول العالم حملات تطعيم للسكان، حيث تلقى الملايين حتى الآن الجرعات.