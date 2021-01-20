Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
دمشق تتهم واشنطن بنقل 70 "إرهابياً" من الحسكة إلى التنف
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مبيعات السيارات تتراجع 24% خلال 2020... والسبب؟

علم وعالم

2021-01-20 | 02:00
مبيعات السيارات تتراجع 24% خلال 2020... والسبب؟
المصدر:
سبوتنيك
3,011 مشاهدة

شهدت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي تراجعا خلال العام 2020 لأسباب متعددة.

فبحسب "الغارديان" البريطانية، فقد تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية بطريقة قياسية، حيث أثر وباء كورونا على الطلب على النفط، وبالتالي تراجعت المبيعات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 23.7%، العام الماضي.

وبينما وصفت الصحيفة هذا التراجع بأنه "أسوأ انخفاض على الإطلاق"، أكدت أن المبيعات في بريطانيا تراجعت بنسبة أكبر وصلت إلى 29%.

وقد أظهرت بيانات الجمعية الأوروبية لمصنعي السيارات أن نهاية 2020 شهدت أكبر انخفاض سنوي فى الطلب على السيارات منذ بدء السجلات.

وأشارت بيانات الجمعية إلى انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 3.3% على أساس سنوي إلى مليون سيارة.

وقالت إن من بين الأسواق الرئيسية التي شهدت هذا الانخفاض، كانت إيطاليا وفرنسا في المقدمة، حيث شهدا انخفاضا حادا في التسجيلات بنسبة 15 و 12% على التوالي.

وأشارت بيانات الجمعية إلى أن ألمانيا قد سجلت زيادة بنسبة 9.9%، فيما ظل عدد التسجيلات في إسبانيا دون تغيير إلى حد كبير مقارنة بالفترة السابقة من العام.

وذكرت الجمعية أنه خلال العام بأكمله انخفضت تسجيلات سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 24% إلى 9.9 ملايين وحدة في 2020.

ووصفت هذا الانخفاض بأنه أكبر انخفاض سنوي في الطلب على السيارات، منذ بدء السجلات.

وعزت الجمعية هذا الانخفاض إلى جائحة كورونا، وما يتم اتخاذه من تدابير، والتي كان لها تأثير غير مسبوق على مبيعات السيارات في جميع أنحاء أوروبا، بحسب الجمعية.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

اقتصاد

دوليات

علم وعالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:14 | 2021-01-20 06:14
06:01 | 2021-01-20 06:01
05:58 | 2021-01-20 05:58
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
ارتفاع الاصابات مجددا.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق
20.48%
08:36 | 2021-01-18
ارتفاع الاصابات مجددا.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق
08:36 | 2021-01-18
ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
20.28%
03:41 | 2021-01-19
ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:41 | 2021-01-19
بين افرادها نساء.. اعتقال عصابة سرقت مصرفا في بغداد
15.87%
07:39 | 2021-01-18
بين افرادها نساء.. اعتقال عصابة سرقت مصرفا في بغداد
07:39 | 2021-01-18
مصدر أمني يوضح طبيعة الانفجار الذي سُمع دويه وسط بغداد
15.64%
11:07 | 2021-01-18
مصدر أمني يوضح طبيعة الانفجار الذي سُمع دويه وسط بغداد
11:07 | 2021-01-18
قانون جديد للحصول على الجنسية الأميركية في أول أيام بايدن
14.2%
08:30 | 2021-01-19
قانون جديد للحصول على الجنسية الأميركية في أول أيام بايدن
08:30 | 2021-01-19
مصرف الرافدين يرفع فائدة حسابات التوفير إلى 5 بالمئة والودائع الثابتة إلى 7
13.52%
07:04 | 2021-01-18
مصرف الرافدين يرفع فائدة حسابات التوفير إلى 5 بالمئة والودائع الثابتة إلى 7
07:04 | 2021-01-18
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.