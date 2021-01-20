ترامب: اتمنى لإدارة بايدن نجاحا كبيرا

قال الرئيس الأمريكي المغادر، دونالد ترامب، في خطاب له من قاعدة أندروز المشتركة، إنه يتمنى "للإدارة الجديدة توفيقاً كبيرًا ونجاحًا كبيرًا"، مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة "ستحقق نجاحًا كبيرًا"، ومضيفاً أن "الأمور التي أنجزناها مذهلة، ولم أكن سأتمكن من إنجازها بدونكم".







وصعدت ميلانيا ترامب إلى المنصة لفترة وجيزة قائلة: "كان أعظم شرف لي أن أكون السيدة الأولى".



ووجه ترامب الشكر إلى عائلته، الذين كانوا حاضرين إلى جانب المسرح، متابعا: "الناس ليس لديها فكرة عن مدى صعوبة عمل هذه الأسرة، كان من الممكن أن يعيشوا حياة أسهل بكثير، لكنهم قاموا بعمل رائع".وصعدت ميلانيا ترامب إلى المنصة لفترة وجيزة قائلة: "كان أعظم شرف لي أن أكون السيدة الأولى".