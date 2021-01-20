ترامب:حققنا اشياء استثنائية خلال الـ 4 سنوات الماضية

في كلمة متلفزة عشية مغادرته البيت الأبيض، يؤكد ترامب قائلا:حققنا اشياء استثنائية خلال الـ 4 سنوات الماضية

في كلمة متلفزة عشية مغادرته البيت الأبيض، يؤكد ترامب قائلا:حققنا اشياء استثنائية خلال الـ 4 سنوات الماضية