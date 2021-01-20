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رئيس بلدية مدريد يكشف عن سبب الانفجار ويعلن حصيلة الضحايا

دوليات

2021-01-20 | 11:44
رئيس بلدية مدريد يكشف عن سبب الانفجار ويعلن حصيلة الضحايا
المصدر:
المركزية
5,484 مشاهدة

افاد التلفزيون الوطني الاسباني ان "الانفجار القوي المجهول المصدر الذي وقع بعد ظهر اليوم في مبنى في وسط مدريد، لم يعرف ما إذا كان أدى إلى وقوع ضحايا". وذكر التلفزيون ان "الانفجار قوي جدا، وأدى إلى انهيار 3 طوابق في المبنى الواقع قرب دار للعجزة".

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن التلفزيون الإسباني، سماع دوي انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.
 
الى ذلك لفتت "أ.ف.ب" أن الانفجار في وسط مدريد ناجم عن الغاز بحسب رئيس بلدية المدينة وأعلن عن سقوط قتيلين على الأقل.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للانفجار، يبدو فيها انهيار أحد المباني وتصاعد أعمدة الدخان وتضرر كبير للشارع الموجود به.

وفي حين لم يرد تعليق رسمي من السلطات الإسبانية حول أسباب الانفجار وملابساته، شوهدت سيارات الإطفاء والشرطة في الشارع الموجود به المبنى الذي وقع فيه الانفجار.

وذكر معلقون أن المبنى عبارة عن كنيسة، ورجحوا أن يكون الانفجار ناتجا عن تسرب غاز.
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