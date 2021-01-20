بايدن يؤدي اليمين الدستورية ويلمح عن شكل سياسته الداخلية والخارجية

وادى جو بايدن وهو الرئيس السادس والاربعون اليمين الدستورية امام كبير قضاة المحكمة العليا وبحسب التقاليد الاميركية فقد ادت نائبة الرئيس الاميركي كمالا هاريس اليمين الدستورية قبل 15 دقيقة.

بايدن وخلال كلمته التي القاها للجمهور في حفل التنصيب قال ان الديمقراطية انتصرت امام اعمال العنف الشغب في اشارة منه الى الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي حاول الالتفاف على القانون والتشبث بالمنصب وعدم تسليمه السلطة بشكل سلمي.

واكد بايدن التزامه ببنود الدستور الاميركي وحماية مصالح الولايات المتحدة وتحقيق رفعتها مجددا التاكيد بالدفاع عن حقوق الشعب الاميركي.كما انتقد بايدن تصرف ترامب بعدم حضوره لمراسيم التنصيب للرئيس الجديد ومخالفته للتقاليد والاعراف الاميركية المتبعة بهذا الشأن مقدما شكره لترامب لعدم حضوره الى الحفل الرسمي.وتطرق بايدن الى اجراءات حكومته للقضاء على فايروس كورونا داخل بلاده وخارجها من خلال وقف تقدم الفايروس بالعالم والذي سبب تراجعا في ملحوظا في الاقتصادي الاميركي والعالمي.وابرز كلمات بايدن خلال كلمته هي جعل الولايات المتحدة القوة الدافعة للخير بالعالم الامر الذي يفسر بان سياسة الرئيس الجديد قد تمتاز بالهدوء والاستقرار في التعاطي مع الاحداثوغادر بايدن موقع الحفل بعد اداءه اليمين الدستورية وانتهاء المراسيم التي شهدت حضورا واسعا واستعراضا عسكريا بالاعلام وتقديم مقطوعات غنائية.