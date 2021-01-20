Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بالتفاصيل.. تغييرات في عدد من المناصب الأمنية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بايدن يؤدي اليمين الدستورية ويلمح عن شكل سياسته الداخلية والخارجية

دوليات

2021-01-20 | 12:55
بايدن يؤدي اليمين الدستورية ويلمح عن شكل سياسته الداخلية والخارجية
2,943 مشاهدة

شهدت العاصمة الاميركية واشنطن اليوم الاربعاء 20 كانون الثاني، مراسيم تنصيب الرئيس الاميركي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس امام مقر الكونغرس

وادى جو بايدن وهو الرئيس السادس والاربعون اليمين الدستورية امام كبير قضاة المحكمة العليا وبحسب التقاليد الاميركية فقد ادت نائبة الرئيس الاميركي كمالا هاريس اليمين الدستورية قبل 15 دقيقة.
بايدن وخلال كلمته التي القاها للجمهور في حفل التنصيب قال ان الديمقراطية انتصرت امام اعمال العنف الشغب في اشارة منه الى الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي حاول الالتفاف على القانون والتشبث بالمنصب وعدم تسليمه السلطة بشكل سلمي.
واكد بايدن التزامه ببنود الدستور الاميركي وحماية مصالح الولايات المتحدة وتحقيق رفعتها مجددا التاكيد بالدفاع عن حقوق الشعب الاميركي.

كما انتقد بايدن تصرف ترامب بعدم حضوره لمراسيم التنصيب للرئيس الجديد ومخالفته للتقاليد والاعراف الاميركية المتبعة بهذا الشأن مقدما شكره لترامب لعدم حضوره الى الحفل الرسمي.
وتطرق بايدن الى اجراءات حكومته للقضاء على فايروس كورونا داخل بلاده وخارجها من خلال وقف تقدم الفايروس بالعالم والذي سبب تراجعا في ملحوظا في الاقتصادي الاميركي والعالمي.

وابرز كلمات بايدن خلال كلمته هي جعل الولايات المتحدة القوة الدافعة للخير بالعالم الامر الذي يفسر بان سياسة الرئيس الجديد قد تمتاز بالهدوء والاستقرار في التعاطي مع الاحداث
وغادر بايدن موقع الحفل بعد اداءه اليمين الدستورية وانتهاء المراسيم التي شهدت حضورا واسعا واستعراضا عسكريا بالاعلام وتقديم مقطوعات غنائية.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:50 | 2021-01-21 15:50
15:40 | 2021-01-21 15:40
15:27 | 2021-01-21 15:27
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
بالفيديو: التفجير الأول والثاني في العاصمة بغداد اليوم
30.95%
03:53 | 2021-01-21
بالفيديو: التفجير الأول والثاني في العاصمة بغداد اليوم
03:53 | 2021-01-21
معلومات تجهلها عن جو بايدن... بينها مواقف تخص العراق!
18.78%
06:00 | 2021-01-21
معلومات تجهلها عن جو بايدن... بينها مواقف تخص العراق!
06:00 | 2021-01-21
مصدر أمني: الحصيلة النهائية لتفجير ساحة الطيران بلغت 28 قتيلا و 88 جريحا
16.63%
04:06 | 2021-01-21
مصدر أمني: الحصيلة النهائية لتفجير ساحة الطيران بلغت 28 قتيلا و 88 جريحا
04:06 | 2021-01-21
كتلة قطبية تتجه الى السعودية... والعلماء يحذرون!
11.64%
03:49 | 2021-01-20
كتلة قطبية تتجه الى السعودية... والعلماء يحذرون!
03:49 | 2021-01-20
الرافدين يعلن منح قروض ١٠٠ مليون لشراء وحدات سكنية
11.61%
03:36 | 2021-01-21
الرافدين يعلن منح قروض ١٠٠ مليون لشراء وحدات سكنية
03:36 | 2021-01-21
المالية النيابية: قيمة صرف الدولار ستبقى مرتفعة لسنوات عديدة
10.39%
06:21 | 2021-01-20
المالية النيابية: قيمة صرف الدولار ستبقى مرتفعة لسنوات عديدة
06:21 | 2021-01-20
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.