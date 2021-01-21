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من هو جو بايدن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الاميركية؟

دوليات

2021-01-21 | 05:12
من هو جو بايدن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الاميركية؟
1,124 مشاهدة

بعد فوز المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، أصبح الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، بعد تحديات كثيرة واجهها باعلان نتائج الانتخابات. بتاريخ 14 كانون الاول من العام 2020 حصل بايدن على 302 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي وبذلك فاز رسميًا برئاسة الولايات المتحدة وأصبح الرئيس الـ 46. وتم تنصيبه رسميًا في 20 كانون الثاني من العام 2021.

جوزيف روبينيت بايدن هو سياسي أمريكي والرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة وكان نائب رئيس الولايات المتحدة في الفترة من عام 2009 إلى 2017 أثناء حكم الرئيس باراك أوباما، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ومثل ولاية ديلاوير كسيناتور من عام 1973 حتى أصبح نائب الرئيس في عام 2009.

ولد بايدن في سكرانتون، بنسلفانيا، في عام 1942، وعاش هناك لمدة عشر سنوات قبل أن ينتقل مع عائلته إلى ديلاوير، وأصبح محاميا في عام 1969، وانتخب لمجلس مقاطعة نيو كاسل في عام 1970، وانتخب أول مرة لمجلس الشيوخ في عام 1972، وأصبح سادس أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة.

أعيد انتخاب بايدن إلى مجلس الشيوخ ست مرات، وكان رابع أكبر عضو في مجلس الشيوخ عندما استقال ليتولى منصب نائب الرئيس في عام 2009، وكان عضوا قديما ورئيسا سابقا ل‍لجنة العلاقات الخارجية.

كما شغل منصب رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، حيث تناول القضايا المتعلقة بسياسة المخدرات وترأس اللجنة القضائية خلال ترشيحات المحكمة العليا الأمريكية المثيرة للجدل للقاضيين روبرت بورك وكلارنس توماس.

وسعى بايدن إلى الترشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 1988 وفي عام 2008، وفشل في كلتا المرتين بعد عروض باهتة، ثم اختاره باراك أوباما ليكون زميله في السباق الرئاسي عام 2008، والذي فاز به، وأصبح بايدن أول كاثوليكي وأول شخص من ديلاوير يصبح نائب رئيس الولايات المتحدة.
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