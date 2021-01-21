Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بالتفاصيل.. تغييرات في عدد من المناصب الأمنية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تزامناً مع رحيل ترامب روحاني يعلن عن "مشروع عظيم" في الشرق الأوسط

دوليات

2021-01-21 | 06:03
تزامناً مع رحيل ترامب روحاني يعلن عن "مشروع عظيم" في الشرق الأوسط
المصدر:
سبوتنيك
9,560 مشاهدة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، افتتاح "أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط" بتكلفة 3.4 مليار دولار.

وقال روحاني، عبر دائرة تلفزيونية، إن "افتتاح مصفاة الغاز يتم بالتزامن مع رحيل من تواطأ وخططأ للإطاحة بالنظام الإيراني، لقد فشل ترامب من إخضاع الأمة الإيرانية أمام الاستبداد والتنمر وقد أطيح به بشكل مذل".
أضاف: "هذا المشروع العظيم، سيتم تدشينه في اليوم الذي يرحل فيه أولئك الذين يدعون أنهم سيطرحون إيران على الأرض ويمكنهم ثني ظهر الأمة الإيرانية الفخورة ضد الاستبداد والتنمر"، مؤكدا أن "أولئك الذين تآمروا وخططوا للإطاحة بإيران لم يكونوا ينتظرون افتتاح هذا المشروع العظيم في يوم من الأيام"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وعلق روحاني، على خسارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابات وتنصيب بايدن، قائلا: "إن الذين سعوا للإطاحة بإيران سقطوا أذلاء مفضوحين، وأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم تتمكن من ذلك"، مضيفا أن "السجل الأسود للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أغلق إلى الأبد"، واصفا إياه بإنه "إرهابي أحمق".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد الأربعاء قبل الماضي، أن "إيران ليست سعيدة بمجيء جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، لكنها سعيدة برحيل الإرهابي دونالد ترامب"، مضيفا أن "إيران في الاتفاق النووي أثبتت أنها أكثر الدول في العالم التزاما بالتعهدات".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

سياسة

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:50 | 2021-01-21 15:50
15:40 | 2021-01-21 15:40
15:27 | 2021-01-21 15:27
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
بالفيديو: التفجير الأول والثاني في العاصمة بغداد اليوم
30.95%
03:53 | 2021-01-21
بالفيديو: التفجير الأول والثاني في العاصمة بغداد اليوم
03:53 | 2021-01-21
معلومات تجهلها عن جو بايدن... بينها مواقف تخص العراق!
18.78%
06:00 | 2021-01-21
معلومات تجهلها عن جو بايدن... بينها مواقف تخص العراق!
06:00 | 2021-01-21
مصدر أمني: الحصيلة النهائية لتفجير ساحة الطيران بلغت 28 قتيلا و 88 جريحا
16.63%
04:06 | 2021-01-21
مصدر أمني: الحصيلة النهائية لتفجير ساحة الطيران بلغت 28 قتيلا و 88 جريحا
04:06 | 2021-01-21
كتلة قطبية تتجه الى السعودية... والعلماء يحذرون!
11.64%
03:49 | 2021-01-20
كتلة قطبية تتجه الى السعودية... والعلماء يحذرون!
03:49 | 2021-01-20
الرافدين يعلن منح قروض ١٠٠ مليون لشراء وحدات سكنية
11.61%
03:36 | 2021-01-21
الرافدين يعلن منح قروض ١٠٠ مليون لشراء وحدات سكنية
03:36 | 2021-01-21
المالية النيابية: قيمة صرف الدولار ستبقى مرتفعة لسنوات عديدة
10.39%
06:21 | 2021-01-20
المالية النيابية: قيمة صرف الدولار ستبقى مرتفعة لسنوات عديدة
06:21 | 2021-01-20
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.